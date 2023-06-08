Лукашенко назвал международную обстановку накаленной до предела

«В основе всех горячих конфликтов лежит массированное гибридное воздействие на ключевые сферы нашей общественной жизни: экономическую и информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную. Короче, наступают по всем фронтам», — заявил Лукашенко.