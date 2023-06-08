$81.46+0.2187.17+0.21

Bloomberg: Британия хочет привлечь частные компании к восстановлению Украины

Великобритания намерена склонить частные компании к участию в финансировании восстановления Украины путем создания системы страхования от военных инвестиционных рисков. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Британия хочет привлечь частные компании к восстановлению Украины
© EPA /ТАСС

По их данным, в Лондоне надеются, что система поможет убедить инвестиционные компании, а также технологические, энергетические и оборонные предприятия поддержать восстановление Украины многомиллиардными инвестициями. Эта инициатива будет обсуждаться на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в Лондоне 21-22 июня. Как сообщает Bloomberg, Великобритания намерена склонить частные компании к подписанию делового договора о согласии инвестировать в Украину.

Агентство также отмечает, что Великобритания лоббирует участие в конференции стран, которые не присоединились к санкциям против России и не поддерживают Украину напрямую. По словам источников, Лондон особенно надеется склонить к участию в конференции и в конечном итоге в восстановлении Украины Саудовскую Аравию и Турцию, "считая, что это будет дипломатической победой и посланием Москве".

Европейский банк реконструкции и развития ранее дал понять, что планирует увеличить капитал для Украины до €5 млрд к концу 2023 года.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители