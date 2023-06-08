СМИ: Вучич анонсировал досрочные выборы на фоне протестов

Президент Сербии Александр Вучич пообещал провести досрочные выборы, поскольку страна сталкивается с непрекращающимися протестами оппозиции, сообщает Bloomberg. Вучича обвиняют в том, что он пропагандирует «культуру насилия» и «душит демократию».

Ранее Вучич неоднократно назначал досрочные выборы, чтобы закрепить свои достижения, когда популярность его Прогрессивной партии росла.

Он не уточнил, когда состоится новое голосование. Выборы станут третьими с 2020 года.

3 мая подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда, десять человек погибли, шестеро пострадали. Через несколько дней в муниципалитете Младеновац молодой человек 2002 года рождения расстрелял восьмерых человек и ранил 14.

После этих событий в стране начались массовые акции протеста под лозунгом «Сербия против насилия». Участники акций потребовали отставки глав МВД и Агентства безопасности и информации, а также призывали закрыть некоторые правительственные СМИ за «пропаганду ненависти и насилия».

7 июня Вучич заявил, что власти ждут реакции представителей оппозиции на переговоры. По его словам, если договориться не удастся, будут объявлены досрочные парламентские выборы, «но правительство не будет выбрано на улице».

Вучич подчеркнул, что пока неясно, в каком месяцев могут пройти выборы.