Принц Гарри заявил в суде, что его телефон прослушивали более 15 лет
Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри считает, что его телефон могли больше 15 лет прослушивать недобросовестные журналисты, передает ФАН.
По мнению принца, еще в старших классах школы он заметил, что его телефонные сообщения помечаются как прочитанные, пока он сам не успел их прочитать.
В ходе иска рассматривается только период до 2011 года. Младший сын короля утверждает, что после этого странности с телефоном продолжились.
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