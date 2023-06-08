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Принц Гарри заявил в суде, что его телефон прослушивали более 15 лет

Сын короля Великобритании Карла III принц Гарри считает, что его телефон могли больше 15 лет прослушивать недобросовестные журналисты, передает ФАН.

Принц Гарри заявил в суде, что его телефон прослушивали более 15 лет
© РИА Новости

По мнению принца, еще в старших классах школы он заметил, что его телефонные сообщения помечаются как прочитанные, пока он сам не успел их прочитать.

В ходе иска рассматривается только период до 2011 года. Младший сын короля утверждает, что после этого странности с телефоном продолжились.

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