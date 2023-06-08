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Зеленский заявил о непричастности Украины к взрывам на «Северных потоках»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности страны к взрывам на «Северных потоках». Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Politico.

Зеленский заявил о непричастности Киева к взрывам на «Северных потоках»
© globallookpress.com

«Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — сказал политик.

Зеленский призвал западных журналистов перед обвинением в причастности Киева к атаке газопроводов на территории Евросоюза предоставить ее реальные доказательства.

Ранее президент Украины признал, что у Киева нет доказательств причастности России к разрушению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), но оно произошло только по вине России. Украинский лидер отметил, что к расследованию ситуации должны быть привлечены международные эксперты.

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