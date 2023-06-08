Зеленский заявил о непричастности Киева к взрывам на «Северных потоках»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о непричастности страны к взрывам на «Северных потоках». Об этом глава государства рассказал в интервью изданию Politico.

«Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — сказал политик.

Зеленский призвал западных журналистов перед обвинением в причастности Киева к атаке газопроводов на территории Евросоюза предоставить ее реальные доказательства.