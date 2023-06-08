ФБР согласилось показать документ о «преступной схеме» Байдена

ФБР разрешит конгрессменам ознакомиться с документом, в котором утверждается, что президент США Джо Байден был причастен к преступной схеме взяточничества. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на осведомленный источник.

По его словам, все конгрессмены, входящие в комиссию по надзору, смогут просмотреть документ - форму FD-1023, сгенерированную ФБР, - «в безопасном месте». Неясно, будет ли безопасное место находиться в SCIF (конфиденциальном информационном центре) на Капитолийском холме или в штаб-квартире ФБР.

Fox News получило подтверждение, что председатель комиссии по надзору Джеймс Комер принял предложение ФБР поздно вечером 7 июня.

Также ФБР сделает два дополнительных документа, упомянутых в FD-1023, доступными для ознакомления Комеру и члену комиссии Джейми Раскину, доктору медицины.

«После нескольких недель отказа даже признать существование записи FD-1023, ФБР уступило и теперь позволяет всем членам Комитета по надзору и подотчетности просмотреть этот незасекреченный документ, который увековечивает разговоры конфиденциального источника с иностранцем, который утверждал, что тогдашний вице-президент Джо Байден был подкуплен», - заявил Комер.

Он добавил, что американцы «потеряли доверие к способности ФБР беспристрастно обеспечивать соблюдение закона», но разрешение для конгрессменов на доступ к документу - «важный шаг к осуществлению надзора за ФБР и привлечению бюро к ответственности перед американским народом».

Комер заявил, что обвинения, содержащиеся в документе, тесно связаны с расследованием Комитетом по надзору схем торговли влиянием семьи Байдена.