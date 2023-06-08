Президент Казахстана высказался о необходимости реформы ООН

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе пленарной сессии международного форума "Астана" назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) единственной всеобщей глобальной организацией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Токаева, Совет безопасности ООН нуждается в реформировании. Президент Казахстана также добавил, что сегодня весь мир является свидетелем подрыва устоявшегося мирового порядка, который существовал с момента основания ООН.
"ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая нас всех объединяет. Однако мы не сможем справиться с вызовами без комплексной реформы Совета Безопасности", - поделился Токаев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что крайне разочарован и шокирован "слишком вежливой" реакцией ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) на обрушение Каховской ГЭС и последующее за этим подтопление.