Президент Казахстана высказался о необходимости реформы ООН

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев в ходе пленарной сессии международного форума "Астана" назвал Организацию Объединенных Наций (ООН) единственной всеобщей глобальной организацией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Токаева, Совет безопасности ООН нуждается в реформировании. Президент Казахстана также добавил, что сегодня весь мир является свидетелем подрыва устоявшегося мирового порядка, который существовал с момента основания ООН.

"ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая нас всех объединяет. Однако мы не сможем справиться с вызовами без комплексной реформы Совета Безопасности", - поделился Токаев.