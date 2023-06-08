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Шольц заявил, что Украина сможет войти в ЕС, когда будет соответствовать критериям

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина сможет войти в Евросоюз, когда будет соответствовать критериям приема.

Шольц назвал условие для вступления Украины в ЕС
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"Украина входит в европейскую семью. Мы настроены поддерживать страну в процессе вступления в ЕС. Всем очевидно, что прием в ЕС может состояться только после соответствия всем критериям", - сказал он в опубликованном в четверг интервью газете Corriere della Sera. "ЕС тоже должен выполнить ряд задач, чтобы было возможно принять новых членов", - добавил канцлер, прибывший с визитом в Италию.

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Шольц уточнил, что обсуждает с украинскими политиками и союзниками вопросы обеспечения будущего Украины после завершения вооруженного конфликта, в том числе в области безопасности. Канцлер также убежден, что "нужно готовиться еще долго помогать Украине защищаться".

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