Шольц назвал условие для вступления Украины в ЕС

"Украина входит в европейскую семью. Мы настроены поддерживать страну в процессе вступления в ЕС. Всем очевидно, что прием в ЕС может состояться только после соответствия всем критериям", - сказал он в опубликованном в четверг интервью газете Corriere della Sera. "ЕС тоже должен выполнить ряд задач, чтобы было возможно принять новых членов", - добавил канцлер, прибывший с визитом в Италию.