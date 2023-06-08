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Папа Римский отменил все аудиенции из-за операции

Все аудиенции папы Римского Франциска I были отменены из-за состояния здоровья понтифика. Об этом сообщает Rai News 24.

Папа Римский отменил все аудиенции
© globallookpress.com

Представитель пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни заявил, что понтифику предстоит операция. Ожидается, что она продлится 2-3 часа, ее проведет команда профессора Альфиери.

Как сообщает агентство пресс-службы Ватикана, папу ожидает лапаротомия и протезирование брюшной стенки. Операция понадобилась 86-летнему главе Католической церкви из-за ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей повторяющиеся болезненные субокклюзионные синдромы.

6 июня 86-летний папа Римский Франциск прибыл в клинику «Джемелли» на обследование.

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