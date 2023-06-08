Пока вы спали: Изменение позиции США по Украине и НАТО и сроки прямой линии с Путиным

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Блинкена осудили за готовность пожертвовать Украиной

Видео дня

Белый дом готов пожертвовать украинцами ради собственных целей, считает бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Об этом он заявил YouTube-каналу Judging Freedom.

Именно по этой причине госсекретарь США Энтони Блинкен уверен в «поражении» президента России Владимира Путина в СВО, заявил Макгрегор.

"Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение", — сказал экс-советник главы Пентагона.

Сапега прокомментировала свое помилование

Россиянка Софья Сапега описала свое помилование как «большой сюрприз». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Освобождение было настолько неожиданным, что буквально за полчаса до фактического выхода я не знала, что со мной это произойдет», — сказала она.

При этом Сапега раскрыла свои планы на ближайшее будущее. Она отметила, что хотела бы провести время с семьей.

США отказались от ускоренного принятия Украины в НАТО

США отказались от планов как можно быстрее принять Украину в Североатлантический альянс. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, трансляцию вел телеканал NBC News.

Она напомнила, что в НАТО существует определенный порядок принятия страны в альянс.

"Решения Альянса принимаются 31 государством-союзником и страной, которая намерена к ним присоединиться. Вот как это работает", — сказала Жан-Пьер.

Раскрыты возможные сроки проведения прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным может быть проведена в ноябре-декабре 2023 года. Об этом заявил «Коммерсанту» источник в администрации главы государства.

Ранее предполагалось, что прямая линия с президентом может пройти уже этим летом.

Собеседник агентства также отметил, что мероприятие желательно провести до объявления президентских выборов.

Пентагон высказался о наличии у него «внеземных» кораблей

Пресс-служба Пентагона опровергла информацию о том, что США имеют в своем распоряжении обломки внеземных космических кораблей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонном ведомстве США.