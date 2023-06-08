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Бывший вице-президент США призвал ускорить поставки военной помощи Украине

Бывший вице-президент США Майк Пенс, объявивший об участии в выборах главы государства в 2024 году, высказался за ускорение поставок военной помощи Украине. Соответствующее заявление он сделал в среду, отвечая на вопросы участников программы "Таунхолл" на телеканале CNN.

Бывший вице-президент США призвал ускорить поставки военной помощи Украине
© ТАСС

"Я считаю, что США должны продолжать снабжать <...> украинских военных всем необходимым для того, чтобы они смогли <...> восстановить территориальную целостность", - сообщил политик.

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"Я бы хотел подчеркнуть, что президент Джо Байден проявляет медлительность в предоставлении военной помощи Украине", - сказал он, отметив, что Вашингтон пока не передал Киеву обещанные в январе танки Abrams.

"Мы до сих пор ждем, когда кто-нибудь поставит [истребители] F-16", - добавил Пенс.

По его словам, продолжение оказания Украине военной поддержки "отвечает национальным интересам США". При этом политик заявил, что не считает кризис на Украине "территориальным спором", как назвал его ранее губернатор штата Флорида Рон Десантис, тоже добивающийся выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко, комментируя намерения союзников США передать Киеву F-16, подчеркнул, что страны Запада продолжают идти по пути эскалации в украинском конфликте и что Москва учтет это в своих планах. Между тем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что решения по F-16 и высказывания американского руководства, фактически поддержавшего угрозы Киева относительно вылазок в Крыму, демонстрируют отсутствие у США заинтересованности в мире. Как констатировал дипломат, Вашингтон продолжает разжигать пламя конфликта.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, в администрации которого Пенс занимал должность вице-президента, объявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

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