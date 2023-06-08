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«Должно быть стыдно»: Блинкена осудили за готовность пожертвовать Украиной

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил YouTube-каналу Judging Freedom, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена о его убежденности в «поражении» президента России Владимира Путина в СВО говорят о том, что Белый дом готов и дальше жертвовать украинцами ради собственных интересов. Военный отметил, что американские власти «совершенно не волнует то, что происходит внутри страны».

«Должно быть стыдно»: Блинкена осудили за готовность пожертвовать Украиной
© ТАСС/EPA

Нужно признать, что это бесчеловечно по отношению украинцам. Для меня это непостижимо с первого дня конфликта. Их совершено не волнует то, что происходит внутри страны. Это ровно противоположно тому, что мы отстаиваем как американцы, им должно быть стыдно за свое поведение, — сказал Макгрегор.

По его словам, Путин «уже одержал победу над Западом» тем, что в европейских странах усиливается рецессия в экономике.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не будут пытаться ускорить процесс принятия Украины в Североатлантический альянс. Представитель американской администрации пояснила, что существует определенный процесс принятия страны в НАТО, в котором принимают участие все члены Альянса. Жан-Пьер добавила при этом, что Вашингтон сохраняет приверженность «политике открытых дверей».

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