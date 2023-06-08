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Прокуратура США уведомила Трампа об уголовном деле против него

Прокуратура США уведомила бывшего американского лидера Дональда Трампа о ведении против него уголовного расследования. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источник.

Прокуратура США уведомила Трампа об уголовном деле против него
© ТАСС

«Федеральные прокуроры в письменном виде уведомили бывшего президента Дональда Трампа о том, что против него ведется уголовное расследование», — сказано в статье.

В свою очередь, телеканал ABC News сообщает, что расследование связано с хранением политиком секретных документов.

Сам Дональд Трамп ранее в соцсетях опубликовал заявления о том, что никто не говорил ему о предъявлении обвинений. Политик заверил, что он «не совершил ничего плохого».

О том, что в доме экс-президента США обнаружились секретные документы, стало известно 13 августа прошлого года после того, как сотрудники ФБР провели там обыски. Сейчас выясняется, действительно ли он прятал бумаги, содержащие государственную тайну, или речь идет о старых файлах.

1 июня сообщалось, что прокуратура США получила запись с признанием Трампа в хранении после ухода из Белого дома секретных документов Пентагона о возможной атаке на Иран. По данным CNN, запись указывает на то, что политик понимал, что сохранил секретные материалы. Федеральные прокуроры назвали запись важной уликой в возможном деле против Трампа.

В свою очередь, адвокаты бывшего американского президента попытались убедить Минюст США не предъявлять ему обвинения в связи с его делом с секретными документами в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

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