Тревога воет в трех областях Украины

Сразу в трех украинских регионах объявлена тревога. Она звучит в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Таковы данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины .

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в ходе отражения вражеских атак на запорожском направлении российские войска обрушили на ВСУ планирующие бомбы. Известно, что Воздушно-космические силы России нанесли не менее десяти ударов «за шиворот неприятелю».