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Тревога воет в трех областях Украины

Сразу в трех украинских регионах объявлена тревога. Она звучит в Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Таковы данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Тревога воет в трех областях Украины
© globallookpress.com

Ранее "Свободная пресса" писала о том, что в ходе отражения вражеских атак на запорожском направлении российские войска обрушили на ВСУ планирующие бомбы. Известно, что Воздушно-космические силы России нанесли не менее десяти ударов «за шиворот неприятелю».

Также сообщалось, что российский генерал отметил роль экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина в сооружении оборонительной линии в зоне СВО.

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