Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя слова бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о готовности ряда стран НАТО отправить на Украину свои войска, заявил, что до окончания конфликта иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию страны, передает РИА Новости.

«До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашей страны», — заявил Кулеба, добавив, что Киев этого не просит.

При этом он отметил, что если Украина станет частью Североатлантического альянса, то украинские бригады будут стоять в других странах НАТО, чтобы защищать их.

Ранее экс-генсек НАТО Расмуссен заявил, что войска альянса могут принять непосредственное участие в украинском конфликте. По его словам, группа стран НАТО может захотеть ввести войска на Украину, если стране не будет дано гарантий безопасности на саммите альянса в Вильнюсе.