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Додон заявил, что выход из СНГ может убить экономику Молдавии

Бывший президент Молдавии и лидер партии социалистов Игорь Додон заявил, что выход страны из СНГ может убить её экономику. Об этом сообщает РИА «Новости».

Додон заявил, что выход из СНГ может убить экономику Молдавии
© ТАСС

Такими образом Додон прокомментировал слова нынешнего президента Молдавии о том, что соглашения с СНГ являются неэффективными.

«Отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким, может быть, даже смертельным ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства, промышленности и так далее. Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит», – заявил он.

Додон также добавил, что расширение сотрудничества с Россией могло бы помочь Молдавии выйти из экономического кризиса.

«В этой ситуации, напротив, было бы правильным договориться о свободном экспорте в Россию и в условиях, когда Запад ввел санкции против РФ, попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия, к примеру», – считает бывший президент.

Ранее власти Молдавии приняли решение денонсировать соглашения с СНГ.

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