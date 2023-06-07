Додон заявил, что выход из СНГ может убить экономику Молдавии

«Отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким, может быть, даже смертельным ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства, промышленности и так далее. Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит», – заявил он.