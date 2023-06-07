Большинство европейцев выступили за сохранение отношений с Россией

Большая часть европейцев выступили за сохранение отношений с Россией, а некоторые — за полное сотрудничество после завершения украинского конфликта. Об этом говорится в Европейского совета по международным отношениям на основе исследования.

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Во время исследования участникам опроса предлагали представить, что конфликт закончится путем переговоров, и давали на выбор несколько вариантов развития отношений с Москвой.

Так, 21 процент респондентов заявили, что у их страны «должны быть полностью взаимодействующие отношения» с Россией. При этом 48 процентов — что у их страны должны быть «ограниченные отношения» с Россией. Однако 18 процентов респондентов решительно заявили, что власти их страны «должны разорвать все связи» с Москвой. Среди стран, которые больше всего выступают за восстановление сотрудничества, — Болгария и Венгрия.

Опрос проводился в апреле этого года в 11 европейских странах (Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции).

В марте немецкие власти допустили, что отношения ФРГ и России в сфере экономики возможно возобновить. Было подчеркнуто, что энергетическая политика предполагает сохранение открытых вариантов.