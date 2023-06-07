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Британия выделила $750 тыс. на финансирование миссии МАГАТЭ на Украине

Власти Великобритании выделили дополнительные $750 тыс. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) для финансирования его миссии на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду британским МИД.

Британия выделила $750 тыс. на финансирование миссии МАГАТЭ на Украине
© РИА Новости

"Всего Соединенное Королевство выделило £5 млн ($6,2 млн по текущему курсу - прим. ТАСС) на поддержание усилий МАГАТЭ на Украине [с момента начала российской специальной военной операции]", - отмечается в тексте. "Дополнительное финансирование, о котором было объявлено сегодня, поможет МАГАТЭ продолжать свою жизненно важную работу на Украине, поддерживать и консультировать украинское правительство по вопросам ядерной безопасности", - добавили в ведомстве.

На заседании Совета управляющих МАГАТЭ британский постоянный представитель при этой организации Коринн Китселл также заявила, что Лондон обеспокоен последствиями разрушения плотины Каховской ГЭС для безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Она утверждала, что сложившаяся ситуация является следствием "российской агрессии" против Украины.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщил, что угрозы безопасности объекта из-за разрушений на Каховской ГЭС в настоящее время отсутствуют, персонал контролирует ситуацию. Он пояснил, что охлаждающие бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива представляют собой изолированную систему и не имеют непосредственного контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища. Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться водой как из Каховского водохранилища, так и из нескольких альтернативных источников.

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