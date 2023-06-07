Гросси прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС

Эксперты МАГАТЭ полагают, что вокруг Каховской ГЭС сложилась серьезная ситуация, рассказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Вместе с тем, добавил он, оснований для паники в настоящее время нет, пишет РИА «Новости».

Гросси пояснил, что агентство желает найти правильный баланс. С одной стороны, отметил он, специалисты опасаются сеять панику, тем более, что для резких заявлений и призывов нет оснований.

С другой стороны, уточнил он, преуменьшать значение катастрофы и нивелировать возможные риски также не следует.

Напомним, что в ночь на 6 июня украинские военные нанесли ракетный удар по дамбе КГЭС. Это привело к неконтролируемому сливу воды, затоплению большого количества населенных пунктов.

В дальнейшем обмеление Каховского водохранилища может, по мнению экспертов, привести к нарушению функционирования Запорожской АЭС.