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«На воре и шапка горит»: Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС

Украина подорвала Каховскую ГЭС, чтобы скрыть свои потери при трехдневном контрнаступлении. Об этом в четверг, 8 июня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об это закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня «контрнаступа», где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли, — отметил он.

Также Лукашенко обратил внимание на «аккуратную» позицию США, которые заявили, что пока не могут точно сказать, кто подорвал Каховскую ГЭС, передает «БелТА».

6 июня произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Террористический акт киевского режима привел к уничтожению задвижек ГЭС.

На Украине оценили возможность восстановления Каховской ГЭС

США не могут сказать с уверенностью, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС, причастность России к произошедшему не может быть подтверждена, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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