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Зеленский разочаровался реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный комитет Красного Креста и ООН «слишком дипломатичны» в вопросе разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский разочаровался реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС
© globallookpress.com

По мнению Зеленского, указанные международные организации «слишком дипломатично выражаются», когда дают комментарии по поводу ситуации на Каховской ГЭС. Кроме того, Зеленский обвинил организации в бездействии – по его словам, представители организаций до сих пор не прибыли на место затопления.

Зеленский также заявил о том, что запросы Украины в Красный Крест и ООН по данной ситуации до сих пор остались без ответов.

«Мы не получили ответов. Я шокирован», – сказал Зеленский.

Напомним, что в ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС была разрушена, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению окружающей местности.

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