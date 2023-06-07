Зеленский разочаровался реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС

По мнению Зеленского, указанные международные организации «слишком дипломатично выражаются», когда дают комментарии по поводу ситуации на Каховской ГЭС. Кроме того, Зеленский обвинил организации в бездействии – по его словам, представители организаций до сих пор не прибыли на место затопления.

Зеленский также заявил о том, что запросы Украины в Красный Крест и ООН по данной ситуации до сих пор остались без ответов.

«Мы не получили ответов. Я шокирован», – сказал Зеленский.