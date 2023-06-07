Зеленский разочаровался реакцией ООН и Красного Креста на ЧП на Каховской ГЭС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Международный комитет Красного Креста и ООН «слишком дипломатичны» в вопросе разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Зеленского, указанные международные организации «слишком дипломатично выражаются», когда дают комментарии по поводу ситуации на Каховской ГЭС. Кроме того, Зеленский обвинил организации в бездействии – по его словам, представители организаций до сих пор не прибыли на место затопления.
Зеленский также заявил о том, что запросы Украины в Красный Крест и ООН по данной ситуации до сих пор остались без ответов.
«Мы не получили ответов. Я шокирован», – сказал Зеленский.
Напомним, что в ночь на 6 июня плотина Каховской ГЭС была разрушена, что привело к неконтролируемому сбросу воды и затоплению окружающей местности.