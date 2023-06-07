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На Украине допустили частичное открытие воздушного пространства

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий допустил частичное открытие воздушного пространства на Украине при содействии Евросоюза (ЕС). Слова политика передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

На Украине допустили частичное открытие воздушного пространства
© Lenta.ru

По его словам, вопрос открытия аэропорта во Львове был поднят на подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза «Механизм Соединения Европы».

Он добавил, что львовские власти надеются, что ЕС сможет обеспечить функционирование гуманитарного коридора в регионе, наподобие зернового коридора, и таким образом аэропорт снова начнет работу.

Ранее Козицкий сообщил, что львовские власти обратились к офису президента Украины Владимира Зеленского, Министерству внутренних дел и парламенту страны с призывом убрать русский язык из украинских паспортов.

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