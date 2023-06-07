Принц Гарри отказался от своих обвинений из скандальных мемуаров

Принц Гарри признался, что одно из обвинений в его мемуарах «Запасной» было основано на предположении. Об этом сообщает Daily Star.

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В ходе судебного заседания против Mirror Group Newspapers (MGN) 6 июня, на котором герцог Сассекский впервые дал свидетельские показания, он признался, что одно из обвинений в его скандальных мемуарах «Запасной» не было подкреплено доказательствами. Он отказался от своих слов в отношении друга из Итонского колледжа, которого подозревал в передаче информации журналистам таблоидов. Речь шла об инциденте, когда одноклассники в качестве шутки побрили принца налысо. Заявление было сделано принцем Гарри всего через пять месяцев после публикации книги.

Тем не менее, принц Гарри отметил, что публикации MGN сильно повлияли на его жизнь, особенно в подростковом возрасте. Он заявил, что «ощущал постоянную паранойю», думая, кому может, а кому не может доверять.

Согласно иску младшего сына Карла III, в период с 1996 по 2010 год в Daily Mirror вышло более 140 материалов о нем, информация для которых была собрана при помощи незаконных методов. Он уверен, что публикации о его личной жизни спровоцировали у него депрессию и паранойю. Принц Гарри участвует в процессе против MGN, где истцами выступили около сотни публичных личностей.

Герцог Сассекский стал первым представителем британской королевской семьи за 130 лет, который выступил в суде. До него в качестве свидетеля в 1870 и 1890 годах выступал будущий король Эдуард VII.