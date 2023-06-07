Глава МИД: Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей

Глава МИД Израиля Эли Коэн на встрече с коллегой из Южной Кореи Пак Чином в Сеуле заявил, что Тель-Авив не позволит Ирану «стать второй Северной Кореей», призвав остановить ядерную программу Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе встречи главы МИД двух стран обсудили «схожие проблемы безопасности Израиля и Ирана и меры по борьбе с угрозами, с которыми сталкиваются они и весь свободный мир, а также общие интересы государств в противостоянии режимам Северной Кореи и Ирана».

«Мир должен извлечь уроки из неудачного опыта с Северной Кореей и немедленно остановить иранскую ядерную программу. Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей», — сказал Коэн.