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Глава МИД: Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей

Глава МИД Израиля Эли Коэн на встрече с коллегой из Южной Кореи Пак Чином в Сеуле заявил, что Тель-Авив не позволит Ирану «стать второй Северной Кореей», призвав остановить ядерную программу Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД: Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей
© globallookpress.com

Отмечается, что в ходе встречи главы МИД двух стран обсудили «схожие проблемы безопасности Израиля и Ирана и меры по борьбе с угрозами, с которыми сталкиваются они и весь свободный мир, а также общие интересы государств в противостоянии режимам Северной Кореи и Ирана».

«Мир должен извлечь уроки из неудачного опыта с Северной Кореей и немедленно остановить иранскую ядерную программу. Израиль не позволит Ирану стать второй Северной Кореей», — сказал Коэн.

Также он указал, что Сеул и Тель-Авив имеют «много точек соприкосновения, в том числе в истории, политике, безопасности и экономике», являются мировыми лидерами в области инвестиций в НИОКР и совместно «развивают новые модели сотрудничества». Кроме того Коэн поздравил Пака с избранием Южной Кореи временным членом Совбеза ООН на 2024-2025 годы.

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