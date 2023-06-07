Украинское СМИ попыталось выдать фото 2014 года из Сербии за последствия подрыва Каховской ГЭС

Украинское информационное агентство УНИАН разместило в своем Telegram-канале фотографию, заявив, что на ней показаны последствия подрыва плотины на Каховской ГЭС.

На опубликованном снимке мальчик спасает щенка во время наводнения. Однако на самом деле фотография была сделана девять лет назад в Сербии. Оригинал изображения был размещен на сайте imgur в мае 2014 года.

Украинское издание, в свою очередь, утверждает, что опубликовало свежий кадр с затопленных территорий в Херсонской области. При этом СМИ обвиняет Россию в подрыве ГЭС.