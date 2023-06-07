Украинское СМИ попыталось выдать фото 2014 года из Сербии за последствия подрыва Каховской ГЭС
Украинское информационное агентство УНИАН разместило в своем Telegram-канале фотографию, заявив, что на ней показаны последствия подрыва плотины на Каховской ГЭС.
На опубликованном снимке мальчик спасает щенка во время наводнения. Однако на самом деле фотография была сделана девять лет назад в Сербии. Оригинал изображения был размещен на сайте imgur в мае 2014 года.
Украинское издание, в свою очередь, утверждает, что опубликовало свежий кадр с затопленных территорий в Херсонской области. При этом СМИ обвиняет Россию в подрыве ГЭС.
В ночь с 5 на 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Прорыв воды нанес серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины, за которую киевский режим должен нести ответственность.