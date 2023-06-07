$81.46+0.2187.17+0.21

Украинское СМИ попыталось выдать фото 2014 года из Сербии за последствия подрыва Каховской ГЭС

Украинское информационное агентство УНИАН разместило в своем Telegram-канале фотографию, заявив, что на ней показаны последствия подрыва плотины на Каховской ГЭС.

Украинское СМИ попыталось выдать фото 2014 года из Сербии за последствия подрыва Каховской ГЭС
© ТАСС

На опубликованном снимке мальчик спасает щенка во время наводнения. Однако на самом деле фотография была сделана девять лет назад в Сербии. Оригинал изображения был размещен на сайте imgur в мае 2014 года.

Украинское издание, в свою очередь, утверждает, что опубликовало свежий кадр с затопленных территорий в Херсонской области. При этом СМИ обвиняет Россию в подрыве ГЭС.

В ночь с 5 на 6 июня украинские войска нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, произошло разрушение задвижек и начался неконтролируемый сброс воды. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. Прорыв воды нанес серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины, за которую киевский режим должен нести ответственность.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители