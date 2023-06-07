$81.46+0.2187.17+0.21

Херш: разведчики США не имели необходимых данных о «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш предположил, что разведчики США, причастные к терактам на «Северных потоках», не имели данных о предназначении и принадлежности газопроводов. Об этом пишет «Прайм».

Херш рассказал о причастных к терактам на «Северных потоках» разведчиках США
© globallookpress.com

По данным Херша, американские разведчики, которые получили задание подорвать трубопроводы, «не знали, что газопроводы на 767 миль [1,2 тыс км] содержали российский природный газ».

Журналист пояснил, что специалисты предположительно обладали неполной информацией по объекту.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился наполнить «Северный поток-2» газом так как надеялся, что Белый дом отменит распоряжение о подрыве газопроводов, уточнил Херш.

Глава США Джо Байден своим решением о подрыве трубопроводов не дал германскому коллеге возможности «увильнуть» от военной помощи Киеву, констатировал публицист.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители