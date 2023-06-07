Херш рассказал о причастных к терактам на «Северных потоках» разведчиках США

Херш: разведчики США не имели необходимых данных о «Северных потоках»
Американский журналист Сеймур Херш предположил, что разведчики США, причастные к терактам на «Северных потоках», не имели данных о предназначении и принадлежности газопроводов. Об этом пишет «Прайм».
По данным Херша, американские разведчики, которые получили задание подорвать трубопроводы, «не знали, что газопроводы на 767 миль [1,2 тыс км] содержали российский природный газ».
Журналист пояснил, что специалисты предположительно обладали неполной информацией по объекту.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц распорядился наполнить «Северный поток-2» газом так как надеялся, что Белый дом отменит распоряжение о подрыве газопроводов, уточнил Херш.
Глава США Джо Байден своим решением о подрыве трубопроводов не дал германскому коллеге возможности «увильнуть» от военной помощи Киеву, констатировал публицист.