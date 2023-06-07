В США назвали условия для вступления Косово в НАТО и ЕС

Властям непризнанного Косово следует добиться снижения напряженности в районах с сербским большинством, отметил помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар. Он добавил, что для этого им необходимо вывести силовиков из региона, пишет Reuters.

Эскобар пояснил, что затем Приштине потребуется провести новые муниципальные выборы, в которых смогут принять участие сербы.

Властям непризнанной республики придется предпринять эти действия, если они действительно желают вступить в ЕС и НАТО, добавил чиновник.

Кроме того, заметил Эскобар, следует создать ассоциацию сербских муниципалитетов, предоставить сербам больше автономии.