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В США назвали условия для вступления Косово в НАТО и ЕС

Властям непризнанного Косово следует добиться снижения напряженности в районах с сербским большинством, отметил помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар. Он добавил, что для этого им необходимо вывести силовиков из региона, пишет Reuters.

Эскобар пояснил, что затем Приштине потребуется провести новые муниципальные выборы, в которых смогут принять участие сербы.

Властям непризнанной республики придется предпринять эти действия, если они действительно желают вступить в ЕС и НАТО, добавил чиновник.

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Кроме того, заметил Эскобар, следует создать ассоциацию сербских муниципалитетов, предоставить сербам больше автономии.

Эти действия должны быть предприняты в обязательном порядке, констатировал представитель Госдепа. Он уточнил, что вопрос заключается только в том, кто их осуществит - нынешнее руководство Косово или следующее.

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