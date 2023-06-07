$81.46+0.2187.17+0.21

"Ренхап": хакеры Kimsuky из КНДР взломали почтовые ящики девяти чиновников Южной Кореи

Группа хакеров из КНДР, приближенная к главе страны Ким Чен Ыну, тайно отслеживала электронные письма бывших министров Южной Кореи в течение нескольких месяцев в 2022 года, а также украла личную информацию чиновников. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Хакеры Ким Чен Ына украли документы чиновников Южной Кореи
© Газета.Ru

По версии полиции страны, хакерская организация из Северной Кореи под названием Kimsuky стоит за большим количеством фишинговых электронных писем, отправленных официальным лицам Южной Кореи, в том числе дипломатам.

«Kimsuky разослал вредоносные электронные письма 150 дипломатам и экспертам по безопасности с апреля по июль 2022 года, чтобы побудить их зайти на созданные хакерами фишинговые сайты», — отметил представитель полиции Южной Кореи.

Подтверждено, что в общей сложности у КНДР оказались данные девяти человек. По фишинговым ссылкам перешли три бывших чиновника уровня министра и вице-министра, один действующий правительственный чиновник, четыре эксперта, а также один репортер.

Хакеры из Kimsuky отслеживали отправляемые данные с электронных ящиков жертв в режиме реального времени в течение четырех-девяти месяцев. Им удалось похитить документы из писем, которые отправлялись как вложенные файлы. Также злоумышленники заполучили адресные книги жертв.

Группировка Kimsuky широко известна взломом в 2014 году компании Korea Hydro & Nuclear Power Co., южнокорейского агентства по производству электроэнергии.

В июне 2022 года исследователи блокчейн-технологий из компании Elliptic выяснили, что хакеры из КНДР интересуются и заработком на криптовалютах. По данным специалистов, за взломом блокчейн-моста Horizon, работающего в сети Harmony, и похищении криптовалюты на $100 млн стоит хакерская группировка Lazarus из Северной Кореи.

2
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители