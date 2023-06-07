Пока вы не уснули: захват ВС РФ секретного канадского оборудования и альтернатива доллару

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Вучич намерен наращивать военное сотрудничество с США

Власти Сербии при сохранении военного нейтралитета намерены наращивать сотрудничество с армией США, заявил президент страны Александр Вучич. Об этом пишет РИА Новости.

Белорусские пограничники сделали предложение украинским коллегам

Белорусские пограничники рассказали украинским коллегам, что сало, которое едят в стране, гастрономическая родня украинскому, и призвали «переходить на нашу сторону». Видеозапись трансляции на границе опубликовал Telegram-канал Sputnik.

Ким Чен Ын запретил суицид в Северной Корее

Лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ, запрещающий самоубийство в Северной Корее, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, Ким назвал самоубийств актом «измены социализму» и приказал местным органам власти принять превентивные меры. По данным источников в КНДР, количество суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.

Эрдоган предложил Зеленскому создать комиссию по Каховской ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил идею создания международной комиссии по расследованию разрушения Каховской ГЭС. Об этом пишет ТАСС.

По мнению турецкого лидера, комиссия может быть создана при участии экспертов противоборствующих сторон - России и Украины, а также в нее могут войти члены ООН и международного сообщества.

Путин озвучил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам нынешнего года может увеличиться, даже несмотря на замедление мировой экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

ВС России захватили в зоне СВО секретное канадское оборудование

Российские военные захватили в зоне СВО секретное оборудование канадского производства для обнаружения и вычисления координат операторов беспилотников, сообщил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

Экономист назвал единственную альтернативу доллару

Глава Института социально-экономических исследований Алексей Зубец заявил, что единственной альтернативой доллару сейчас является юань, так как он есть в резерве Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Экономист заявил, что не верит в роль евро или единых валют БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве альтернатив доллару.

Патрушев выступил за изменение статуса Украины

Руководство в Киеве, созданное Соединенными Штатами и Великобританией, следует поменять, придав на практике Украине статус нейтрального государства. Такую идею высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

"Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства", - предложил Патрушев.

Тхэквондистам из РФ запретили ассоциировать медали ЧМ со своей страной

Представителям России запрещено ассоциировать успехи на чемпионате мира по тхэквондо в Баку со своей страной. Об этом ТАСС в среду рассказала Лилия Хузина, которая на турнире завоевала золотую медаль.

"По приезде в Россию медали чемпионата мира мы не должны ассоциировать с национальной атрибутикой - флагом, гимном", - сказала Хузина, отметив, что это касается и публикаций в соцсетях.

Дочь актера Пореченкова стала фигуранткой уголовного дела

Полиция возбудила уголовное дело в отношении дочери актера Михаила Пореченкова Марии в связи с ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток. Об этом сообщают «Известия».