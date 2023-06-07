Сенат Швейцарии проголосовал за реэкспорт оружия в третьи страны
Члены сената Швейцарии пришли к выводу, что реэкспорт швейцарского оружия не противоречит концепции нейтралитета, и поддержали поправку, позволяющую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, в том числе на Украину. Об этом пишет РБК.
При этом уточняется, что третьи страны могут реализовывать швейцарскую военную технику на определенных условиях. За это проголосовали 22 члена верхней палаты парламента, против высказались 17 человек и 4 воздержались.
Ранее Швейцария отказала Германии в запросе на реэкспорт снарядов для зенитных самоходных установок Gepard в Украину, ссылаясь на свой нейтралитет. Министр экономики страны Ги Пармелен тогда настаивал на том, что местные законы запрещают экспорт оружия в страны, где идут вооруженные конфликты.
Разрешение на поставку Украине 12,4 тыс. снарядов для ЗСУ Gepard Берлин запросил у Берна еще летом прошлого года. Однако Швейцария тогда дважды отказала в этом, сославшись на нейтралитет.