Сенат Швейцарии проголосовал за реэкспорт оружия в третьи страны

Члены сената Швейцарии пришли к выводу, что реэкспорт швейцарского оружия не противоречит концепции нейтралитета, и поддержали поправку, позволяющую реэкспортировать швейцарское оружие и боеприпасы в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, в том числе на Украину. Об этом пишет РБК.

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При этом уточняется, что третьи страны могут реализовывать швейцарскую военную технику на определенных условиях. За это проголосовали 22 члена верхней палаты парламента, против высказались 17 человек и 4 воздержались.

Ранее Швейцария отказала Германии в запросе на реэкспорт снарядов для зенитных самоходных установок Gepard в Украину, ссылаясь на свой нейтралитет. Министр экономики страны Ги Пармелен тогда настаивал на том, что местные законы запрещают экспорт оружия в страны, где идут вооруженные конфликты.