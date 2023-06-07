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Брат Саакашвили подтвердил рождение ребенка у экс-президента Грузии

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и депутата Верховной Рады Украины Елизаветы Ясько полгода назад родилась дочь. Рождение ребенка подтвердил брат политика Давид Саакашвили украинскому изданию «Страна.ua».

Брат Саакашвили подтвердил рождение ребенка у экс-президента Грузии
© РИА Новости

«Да, это ребенок Михаила. Это девочка, родилась примерно полгода назад. Я виделся с ней. Михаил ребенка не видел», — рассказал он.

Ранее Ясько сообщила, что родила ребенка.

«Никогда себе не могла представить, что отца ребенка не будет рядом на свободе и в добром здравии в очень важные моменты, в которые мы планировали быть вместе», — написала она в соцсети и добавила, что ребенок стал продолжением отца, который гордился паспортом гражданина Украины.

В апреле мать Саакашвили Гиули Аласания заявила, что ее сын находится в тяжелом состоянии и крайне истощен болезнью. По ее словам, он «превратился в скелет». Аласания также напомнила, что защита политика направила иск в Европейский суд после того, как грузинский суд отклонил просьбу выпустить экс-президента на лечение за границу.

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Михаил Саакашвили приехал в Грузию в октябре 2021 года и был задержан грузинскими властями. После ухудшения здоровья бывшего президента отправили на лечение, но выпускать лечиться за границу отказываются.

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