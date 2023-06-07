Брат Саакашвили подтвердил рождение ребенка у экс-президента Грузии

«Никогда себе не могла представить, что отца ребенка не будет рядом на свободе и в добром здравии в очень важные моменты, в которые мы планировали быть вместе», — написала она в соцсети и добавила, что ребенок стал продолжением отца, который гордился паспортом гражданина Украины.