В Казахстане анонсировали ликвидацию канцелярии Назарбаева

Вице-премьер, министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев анонсировал ликвидацию канцелярии первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает портал Tengrinews.

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По его словам, в скором времени канцелярия Назарбаева перестанет существовать.

«Сейчас идет реструктуризация данного офиса. Часть людей будут переданы в другие организации, часть — сокращены. <...> Думаю, в течение месяца-полутора вопрос будет решен», — уточнил Жамаубаев.

Он также отметил, что в результате ликвидации канцелярии в годовом бюджете высвободится два-три миллиарда тенге, использование которых будет корректироваться в рамках бюджетного процесса.