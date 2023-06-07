Воздух Киева оказался в 5,4 раз грязнее нормы
Украинское издание "Экополитика" сообщило, что в период с 29 мая по 3 июня в атмосфере Киева было обнаружено превышение концентрации диоксида азота в 5,4 раза.
За весь период измерений специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проанализировали 1664 пробы воздуха.
Данные показали, что по сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения формальдегидом, диоксидом азота и оксидом углерода снизился.
Превышающие норму концентрации токсичных веществ в атмосфере были обнаружены в ходе наблюдений на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, проспектах Оболонском и Берестейском, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунасской и Скляренко.
Самым чистым местом украинской столицы оказался проспект Науки, где за время наблюдений не наблюдалось превышение допустимой концентрации диоксида серы, однако там наблюдалось превышение допустимой концентрации формальдегида в диапазоне от 1,1 до 2,9 от предельно допустимой концентрации.