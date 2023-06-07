Воздух Киева оказался в 5,4 раз грязнее нормы

Украинское издание "Экополитика" сообщило, что в период с 29 мая по 3 июня в атмосфере Киева было обнаружено превышение концентрации диоксида азота в 5,4 раза.

© Газета.Ru

За весь период измерений специалисты Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского проанализировали 1664 пробы воздуха.

Данные показали, что по сравнению с предыдущей неделей уровень загрязнения формальдегидом, диоксидом азота и оксидом углерода снизился.

Превышающие норму концентрации токсичных веществ в атмосфере были обнаружены в ходе наблюдений на площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой, проспектах Оболонском и Берестейском, бульваре Леси Украинки, в районе Гидропарка, улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунасской и Скляренко.