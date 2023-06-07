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Из-за ливней на Гаити погибли более 50 человек

На Гаити в результате сильнейших ливней погибли более 50 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Обрушившийся на Гаити тропическим штормом Арлен принес с собой наводнения и оползни. Из-за стихийного бедствия погибло уже более 50 человек, также есть пострадавшие и пропавшие без вести.

Пострадали более 7 тыс. семей, более 31 тыс. домов затоплены и более 40 тыс. человек эвакуированы в Нипе, Западном, Юго-Восточном, Северо-Западном и Центральном департаменте.

Напомним, ливни обрушились на страну 3 июня. Из-за обильных осадков произошел разлив нескольких рек, наводнения и оползни в некоторых районах. Для обеспечения безопасности местные власти принимают экстренные меры.

Кроме того, 6 июня у южных берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,7. В результате стихии погибло как минимум 4 человека, еще 36 получили ранения, обрушились два дома. Спасатели ведут разбор завалов.

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