В Киеве на машине ООН оставили надпись «Бесполезные»

В украинской столице автомобили Организации Объединенных Наций изрисовали красками, на одной из них появилась надпись «Бесполезные», сообщают местные СМИ.

Разрисовавший машины активист в социсетях заявил, что не устраивал акта вандализма, но «только выразил позицию», передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.