В Киеве на машине ООН оставили надпись «Бесполезные»
В украинской столице автомобили Организации Объединенных Наций изрисовали красками, на одной из них появилась надпись «Бесполезные», сообщают местные СМИ.
Разрисовавший машины активист в социсетях заявил, что не устраивал акта вандализма, но «только выразил позицию», передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.
К одной из машин на двери прикреплена скотчем надпись на английском «Бесполезные». Отмечается, что акция вандализма была вызвана тем, что в ООН 6 июня праздновался День русского языка.