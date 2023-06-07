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В Киеве на машине ООН оставили надпись «Бесполезные»

В украинской столице автомобили Организации Объединенных Наций изрисовали красками, на одной из них появилась надпись «Бесполезные», сообщают местные СМИ.

В Киеве на машине ООН оставили надпись «Бесполезные»
© РИА Новости

Разрисовавший машины активист в социсетях заявил, что не устраивал акта вандализма, но «только выразил позицию», передает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН.

К одной из машин на двери прикреплена скотчем надпись на английском «Бесполезные». Отмечается, что акция вандализма была вызвана тем, что в ООН 6 июня праздновался День русского языка.

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