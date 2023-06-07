Ким Чен Ын запретил суицид в Северной Корее

Как пишут СМИ, Ким назвал самоубийств актом «измены социализму» и приказал местным органам власти принять превентивные меры. По данным источников в КНДР, количество суицидов среди граждан Северной Кореи выросло на 40 процентов по сравнению с прошлым годом.