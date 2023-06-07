В Европе проверят польский закон о «российском влиянии»

Еврокомиссия (ЕК) начала официальное расследование против Польши из-за закона о создании в стране комиссии, расследующей якобы имевшее место «российское влияние», сообщил замглавы ЕК Валдис Домбровскис. По его словам, которые приводит ТАСС, у Варшавы есть два месяца на то, чтобы ответить на письмо ЕК по этому поводу.

Еврокомиссия решила начать процедуру нарушения, направив официальное уведомление польским властям, — сказал он.

Президент республики Анджей Дуда 29 мая подписал закон о создании комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007–2022 годах. Документ сразу осудили в оппозиции, считая, что он даст комиссии полномочия и спецслужб, и прокуратуры, и суда. Там также предположили, что закон принимали не против Москвы, а против оппозиции, тем более, что осенью пройдут парламентские выборы.