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В воздухе под Харьковом не обнаружили следов аммиака

В воздухе Купянского района Харьковской области, где ранее был поврежден аммиакопровод, аммиака не обнаружено. Об этом сообщают «Комментарии. Харьков» со ссылкой на губернатора Олега Синегубова.

В Харькове прокомментировали сообщение об утечке аммиака
© РИА Новости

Ранее российский разведчик рассказал РИА Новости, что ВСУ повредили аммиакопровод «Тольятти - Одесса» в районе Купянска.

По его словам, один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, еще двое пострадали. Собеседник агентства заявил, что украинские военные получили от начальства распоряжение находиться на позициях в масках и противогазах.

Возобновление работы аммиакопровода «Тольятти - Одесса» - один из ключевых вопросов, который обсуждается для продления зерновой сделки России и Украины.

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