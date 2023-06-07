В Харькове прокомментировали сообщение об утечке аммиака

В воздухе Купянского района Харьковской области, где ранее был поврежден аммиакопровод, аммиака не обнаружено. Об этом сообщают «Комментарии. Харьков» со ссылкой на губернатора Олега Синегубова.

Ранее российский разведчик рассказал РИА Новости, что ВСУ повредили аммиакопровод «Тольятти - Одесса» в районе Купянска.

По его словам, один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, еще двое пострадали. Собеседник агентства заявил, что украинские военные получили от начальства распоряжение находиться на позициях в масках и противогазах.