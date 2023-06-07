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В Брюсселе ждут объяснений из-за атак под Шебекино с бельгийским оружием

Украинские власти пока не ответили на запрос Брюсселя об обстоятельствах использования бельгийского оружия для атак на Белгородскую область. Об этом сообщает Le Soir.

В Брюсселе ждут объяснений из-за атак под Шебекино с бельгийским оружием
© globallookpress.com

В МИД Бельгии поручили своему послу на Украине напомнить Киеву о принципах, на которых передается оружие.

1 июня в Минобороны РФ заявили о срыве попытки ВСУ вторгнуться в белгородский город Шебекино и устроить там теракт. Военные рассказали, что ранним утром ВСУ в составе двух мотопехотных рот с танками попытались вторгнуться в Белгородскую область в районе пункта пропуска «Шебекино».

В Минобороны подчеркнули, что украинские силы были отброшены и понесли значительные потери, пересечь границу с Россией им не удалось.

Бельгийское оружие, произведенное компанией FN Herstal и поставленное на Украину бельгийскими властями, использовалось при атаке на Белгородскую область. Речь идет о штурмовых винтовках SCAR. Это доказывают появившиеся в соцсетях фотографии. The Washington Post писала, что спецслужбы США также подтверждают эту информацию.

Бельгийский премьер-министр Александр Де Кро поручил спецслужбам прояснить вопрос использования переданного Украине оружия для атак на территорию России.

Он подчеркнул, что Украина может использовать бельгийское оружие «исключительно в целях обороны».

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