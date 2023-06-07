Названа цель антироссийских заявлений властей Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду своими антироссийскими заявлениями пытается оправдать цензуру, которую власти страны насаждают в информационном поле. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

© Президент Молдавии Майя Санду своими антироссийскими заявлениями пытается оправдать цензуру, которую власти страны насаждают в информационном поле. Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС. В СВР обратили внимание на заявление Санду о том, что «каждый день Кремль и преступные группировки совершают гибридные атаки, используя оружие пропаганды, чтобы посеять ненависть в Молдавии». «Таким образом эта гражданка Румынии, недружественной России натовской страны, стремится найти оправдание жесточайшей цензуре, которую молдавские власти насаждают в собственном информационном пространстве», — заявили в ведомстве. Разведка обратила внимание на то, что в Молдавии запрещены фактически любые публикации, не соответствующие идеологическим установкам Запада и «близкого сердцу Санду» Киева. Ранее президент Молдавии заявила, что у Кишинева и Москвы всегда отсутствовало взаимоуважение в отношениях, несмотря на старания молдавских властей.

В СВР обратили внимание на заявление Санду о том, что «каждый день Кремль и преступные группировки совершают гибридные атаки, используя оружие пропаганды, чтобы посеять ненависть в Молдавии».

«Таким образом эта гражданка Румынии, недружественной России натовской страны, стремится найти оправдание жесточайшей цензуре, которую молдавские власти насаждают в собственном информационном пространстве», — заявили в ведомстве.

Разведка обратила внимание на то, что в Молдавии запрещены фактически любые публикации, не соответствующие идеологическим установкам Запада и «близкого сердцу Санду» Киева.