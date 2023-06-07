Папе Римскому провели операцию

Операция продлилась около трех часов. Ему провели лапаротомию и пластику брюшной стенки в рамках лечения от сужения кишечника. Понтифика уже перевели в палату.

В декабре 2022 года понтифик заявлял, что намерен отречься от престола в случае тяжелой болезни. «Я уже подписал свое отречение. Я подписал его и сказал [государственному секретарю Тарчизио Бертоне] — в случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение», — сказал он.