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Папе Римскому провели операцию

Папе Римскому Франциску провели успешную операцию на брюшной полости. Об этом сообщает агентство ANSA.

Папе Римскому провели операцию
© Lenta.ru

Операция продлилась около трех часов. Ему провели лапаротомию и пластику брюшной стенки в рамках лечения от сужения кишечника. Понтифика уже перевели в палату.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск вернется в Ватикан спустя несколько дней после операции.

В декабре 2022 года понтифик заявлял, что намерен отречься от престола в случае тяжелой болезни. «Я уже подписал свое отречение. Я подписал его и сказал [государственному секретарю Тарчизио Бертоне] — в случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение», — сказал он.

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