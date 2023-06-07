$81.25-0.0886.95-0.08

В Молдавии началась акция протеста перед зданием ЕС

В среду, 7 июня, перед зданием представительства ЕС в Молдавии началась акция протеста. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

В Молдавии началась акция протеста перед зданием ЕС
© РИА Новости

По данным издания, участники акции выступили против поставок в страну оружия и боеприпасов из ЕС.

«Нам не нужна помощь в виде военного обмундирования, оружия, БТР. Нужна помощь нашим аграриям, соцработникам», - скандировали протестующие.

На плакатах у участников акции были надписи «Keep calm, this is a peaceful country» (с англ. «Сохраняйте спокойствие, это мирная страна») и «ЕС, оружие - это не демократия».

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Варшава отправила в Молдавию большой груз с оружием, боеприпасами и снаряжением для местной полиции.

Для доставки груза потребовались два самолета Hercules и четыре самолета CASA.

Каминьский объяснил поставки оружия тем, что «противостоящая попыткам внутренней дестабилизации» Молдавия нуждается в поддержке ЕС.

6
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители