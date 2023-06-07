В Молдавии началась акция протеста перед зданием ЕС

В среду, 7 июня, перед зданием представительства ЕС в Молдавии началась акция протеста. Об этом сообщает «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По данным издания, участники акции выступили против поставок в страну оружия и боеприпасов из ЕС.

«Нам не нужна помощь в виде военного обмундирования, оружия, БТР. Нужна помощь нашим аграриям, соцработникам», - скандировали протестующие.

На плакатах у участников акции были надписи «Keep calm, this is a peaceful country» (с англ. «Сохраняйте спокойствие, это мирная страна») и «ЕС, оружие - это не демократия».

Ранее глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Варшава отправила в Молдавию большой груз с оружием, боеприпасами и снаряжением для местной полиции.

Для доставки груза потребовались два самолета Hercules и четыре самолета CASA.