$81.25-0.0886.95-0.08

Майк Пенс объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Бывший вице-президент США Майк Пенс официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году. Об этом сообщается в распространенном в среду его видеообращении в Twitter.

"Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США", - заявил Пенс.

Пенс, который занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, обвинил действующего президента США Джо Байдена и "радикальных левых" в том, что они ослабили США как изнутри, так и на международной арене. "Американская мечта сокрушена безудержной инфляцией, зарплаты падают, надвигается рецессия, наша южная граница в осаде, а враги свободы маршируют по миру", - сказал он, отметив, что "американские ценности находятся как никогда под угрозой".

Почти половина американцев не захотела увидеть дуэль Байдена Трампа на выборах

Бывший вице-президент отметил, что "разные времена требуют разного лидерства", подчеркнув, что Соединенные Штаты "нуждаются в лидере, который, как говорил Линкольн, обратится к лучшим ангелам нашей природы".

"Мы можем возродить эту страну. Мы можем защитить наш народ и обеспечить безопасность нашей границы. Мы можем восстановить нашу экономику и вернуть нашу страну на путь сбалансированного бюджета, защитить наши свободы и дать Америке начало новой жизни", - сказал Пенс.

Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Бывший президент США Дональд Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители