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В Ватикане рассказали о первой ночи папы Римского после операции

Первая ночь, проведенная папой Римским Франциском в столичной клинике "Джемелли" после операции на брюшную полость, прошла хорошо. Об этом сообщил Vatican News.

В Ватикане рассказали о первой ночи папы Римского после операции
© Газета.Ru

Понтифик находится в хорошем настроении.

"Святой отец здоров, проснулся, бодр и уже надо мной пошутил!" - рассказал доктор Серджо Альфьери, хирург, оперировавший папу в римской больнице "Джемелли".

7 июня понтифику была проведена хирургическая операция на брюшной полости под общим наркозом, операция прошла без осложнений и продолжалась три часа.

Это был не первый случай, когда 86-летний папа оказался в клинике.

1 апреля издание Rai News 24 сообщало, что папу Римского Франциска выписали из больницы после госпитализации с инфекционным бронхитом.

Летом 2021 года понтифик перенес операцию на кишечнике. Вскоре Франциск сообщил, что полностью выздоровел, но позднее признал, что его заболевание вернулось. Также Франциск перенес травму колена и передвигался с тростью.

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