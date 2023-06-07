На Украине оценили возможность восстановления Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) восстановлению не подлежит. Об этом заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, его слова приводит Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, прежде всего необходимо перегородить разрушенную дамбу и обеспечить водой население, сельское хозяйство и промышленность.

«Мы будем аккумулировать воду на верхних водохранилищах для того, чтобы после деоккупации как можно быстрее наполнить Каховское водохранилище», — отметил он.

По словам гендиректора «Укргидроэнерго», чтобы построить новую станцию, потребуется минимум пять лет.