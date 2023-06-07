Обзор иноСМИ: изменение планов Киева по контрнаступлению и четыре задачи Эрдогана

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«Украина меняет планы по наступлению из-за Каховской ГЭС»

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Официальные лица США и Запада видят признаки начала украинского наступления и отмечают «значительное усиление боевых действий» за последние 48 часов, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО. При этом разрушение плотины Каховской ГЭС может изменить некоторые планы Киева, заявили источники телеканала.

По словам двух западных чиновников, разрушение дамбы может затруднить переход украинских войск через Днепр и атаки на российские позиции. В целом ЧП уже создало серьезную гуманитарную проблему, на решение которой украинскому правительству придется выделить ресурсы. По словам одного из собеседников CNN, «все, что могло быть запланировано [ВСУ] ниже по течению от плотины, вероятно, должно быть перепланировано». Позже уровень воды снизится, но, скорее всего, катастрофическое наводнение затронуло мосты и дороги в этом районе, поэтому их больше нельзя будет использовать.

«Польша - не такой друг, каким ее считают на Западе»

Украинский кризис породил множество парадоксов, а одно из самых необычных явлений заключается в том, что нелиберальные политики Восточной Европы вдруг стали выглядеть хорошими парнями, пишет The New York Times. В частности, Варшава начала «упиваться вниманием». Ранее неохотно принимавшая беженцев, страна открыла двери для миллионов украинских женщин и детей, «раскрыв свои объятия в впечатляющем проявлении солидарности».

Когда Польша начала играть важную роль в обороне Украины, оказывая Киеву крупную помощь, включая военную технику на сумму более двух миллиардов евро, наблюдатели на Западе, казалось, поверили, что в стране произошли какие-то фундаментальные демократические изменения. Однако на самом деле Польша - «не такой друг, каким ее считают на Западе».

В Польше усиливается контроль над СМИ, ограничивается независимость судов, принимается закон о запрете абортов. При этом благодаря поддержке Запада правительству Польши удается выдать себя за гаранта безопасности и заручиться еще большей поддержкой общества. Как подчеркивает NYT, либеральным лидерам Запада стоит задуматься, что они самостоятельно «вносят вклад в рождение злодея».

«Покаяние Макрона» из-за НАТО и Украины

Любовь президента Франции Эммануэля Макрона к «размашистой риторике в стиле де Голля» привела его к «горячим точкам» в отношениях с союзниками - будь то заявление о «смерти мозга» НАТО, доводы в пользу необходимости «не унижать» Россию или зачисление европейцев в разряд вассалов Америки, пишет Лионель Лоран в своей статье для Bloomberg.

Теперь Макрон пытается идти «примирительным путем». В то время как Украина готовит наступление, французский лидер выражает поддержку стремлению страны присоединиться к ЕС и НАТО. По словам Лорана, такие шаги со стороны Макрона еще несколько лет назад показались бы немыслимыми. По словам Макрона, мозг альянса больше не мертв - «НАТО оживила шоковая терапия Владимира Путина». А расширение ЕС, процесс, который, как он предупреждал в 2019 году, ослабит блок, теперь стал вопросом безопасности и стабильности.

Макрон даже заявил в своем недавнем выступлении, что Франции следовало больше прислушиваться к мнению восточноевропейских стран о России. Обозреватель Bloomberg заявил, что цель такого «покаяния» Макрона - подать сигнал Путину о будущем членстве Украины в ЕС, наладить отношения с Восточной Европой и навести мосты внутри союза, заняв лидерские позиции, пока Германия страдает от рецессии.

В ЕС задумались о запрете на часть продукции Huawei

В Евросоюзе рассматривают запрет на использование продукции китайской компании Huawei для построения сетей 5G, пишет Financial Times. Запрет также может распространиться на продукцию других компаний, «представляющих угрозу безопасности».

В ЕС опасаются «издержек долгосрочной зависимости» от Китая, сравнивая ситуацию с тем, как Евросоюз полностью положился на поставки энергоносителей из России. Руководство ЕС еще три года назад рекомендовало исключить поставщиков с высоким уровнем риска для построения сетей 5G, но сделали это лишь треть стран. По данным FT, официальный запрет обсуждается, так как Германия и некоторые другие государства затягивают решение вопроса.

«Четыре главные задачи Эрдогана»

В течение нового президентского срока перед главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будут стоять четыре основные задачи, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао». Во-первых, приоритетом является преодоление экономического кризиса, с которым столкнулась Турция. Инфляция в стране остается высокой, турецкая лира сильно обесценилась, а резервы центрального банка находятся на низком уровне. Этой осенью, когда доходы от туризма в Турции упадут, а расходы на энергию вырастут, правительству Эрдогана, возможно, придется изменить экономическую политику и провести структурные реформы в ответ на кризис.