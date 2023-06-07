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В Казахстане временно снимут с продажи "Мистер сидр" после массового отравления в РФ

Власти Казахстана постановили временно снять с продажи продукцию, которая была произведена компанией "Анди" в Самарской области на территории России. Об этом сообщает пресс-служба комитета санитарно-эпидемического контроля Министерства здравоохранения республики.

Власти Казахстана поручили снять с продажи напиток «Мистер сидр»
© МВД РФ по Курганской области

По данным ведомства, в территориальные департаменты Казахстана были даны поручения о необходимости проинформировать компании, которые импортируют и реализуют продукцию "Мистер сидр" на территории страны.

Запрет на снятие с продажи товара действует до выяснения всех обстоятельств произошедшего. Кроме этого, комитет призывает население Казахстана отказаться от употребления напитков данной компании, а также сообщать обо всех случаях продажи этой продукции.

В России 90 человек отравились напитком "Мистер сидр", в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. В результате отравления 32 человека скончались. Подавляющее большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи. По всей России продолжают искать места реализации и хранения напитков "Мистер сидр". Всю продукцию немедленно изымают.

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