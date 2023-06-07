Папу Римского прооперируют

"По окончании общей аудиенции Папа Римский Франциск направился в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему будет проведена хирургическая операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки протезами под общим наркозом", - говорится в заявлении.