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Посланник Папы Римского получил разрешение на визит в Россию

Папский посланник по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. Об этом со ссылкой на главу Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци пишет РИА Новости.

Посланник Папы Римского получил разрешение на визит в Россию
© globallookpress.com

По его словам, пока неизвестно, когда именно этот визит состоится, но в нынешней ситуации «это знак, который нельзя недооценивать».

Говоря о визите кардинала Дзуппи в Киев, в ходе которого папский посланник хотел выслушать позицию украинских властей по урегулированию конфликта, Паоло Пецци подчеркнул, что ему «представляется очень важным, чтобы было услышано также предложение и со стороны Москвы».

При этом визит Дзуппи в Россию мог бы содействовать и возобновлению подготовки возможной встречи между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Что касается самого диалога, то здесь у меня не сложилось впечатления, что между двумя церквами наступило охлаждение. На Пасху я был у патриарха, и у меня не было впечатления, что есть какие-то признаки непонимания», - подчеркнул он.

Накануне кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев и Ватикан охарактеризовал эту поездку как «краткую, но насыщенную». При этом в конце мая папа Римский Франциск подчеркивал, что мира на Украине получится достигнуть только в случае переговоров Москвы и Киева.

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Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. При этом украинская сторона приостановила переговоры о мире, которые были начаты в первые дни СВО. А в октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны страны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом России.

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