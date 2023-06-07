Посланник Папы Римского получил разрешение на визит в Россию

Папский посланник по урегулированию ситуации на Украине кардинал Маттео Дзуппи получил согласие Кремля на визит в Москву. Об этом со ссылкой на главу Конференции католических епископов России архиепископ Паоло Пецци пишет РИА Новости.

По его словам, пока неизвестно, когда именно этот визит состоится, но в нынешней ситуации «это знак, который нельзя недооценивать».

Говоря о визите кардинала Дзуппи в Киев, в ходе которого папский посланник хотел выслушать позицию украинских властей по урегулированию конфликта, Паоло Пецци подчеркнул, что ему «представляется очень важным, чтобы было услышано также предложение и со стороны Москвы».

При этом визит Дзуппи в Россию мог бы содействовать и возобновлению подготовки возможной встречи между папой Римским Франциском и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Что касается самого диалога, то здесь у меня не сложилось впечатления, что между двумя церквами наступило охлаждение. На Пасху я был у патриарха, и у меня не было впечатления, что есть какие-то признаки непонимания», - подчеркнул он.

Накануне кардинал Дзуппи завершил двухдневный визит в Киев и Ватикан охарактеризовал эту поездку как «краткую, но насыщенную». При этом в конце мая папа Римский Франциск подчеркивал, что мира на Украине получится достигнуть только в случае переговоров Москвы и Киева.