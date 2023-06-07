В США проверят законность получения принцем Гарри американской визы

По ее данным, аналитический центр Heritage Foundation требует разобраться, законно ли принц Гарри получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в своих мемуарах в употреблении наркотиков, что может являться основанием для отказа в выдаче документов. Федеральный судья дал недельный срок на определение, как министерство будет это делать.

Ранее принц Гарри признался в автобиографии, получившей название Spare ("Запасной"), что употреблял кокаин, когда ему было всего 17 лет. В своей книге Гарри рассказывает, что впервые попробовал кокаин летом 2002 года во время охотничьего уикенда, а впоследствии принимал этот наркотик еще несколько раз. До этого в телеинтервью принц уже признавался, что много лет пил и принимал наркотики, пытаясь заглушить не проходившую годами боль после смерти матери - принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе в 1997 году. В 2002 году британские СМИ сообщали, что 16-летний Гарри посещал реабилитационную клинику для наркозависимых, после того как признался отцу в употреблении алкоголя и марихуаны.